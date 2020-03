Articolo di Maurizio Vitiello – “Italia chiamò”, #iorestoacasa, “Capodimonte oggi racconta …”.

Fermi a casa per questo maledetto Coronavirus, ma con una gran voglia di muoversi, di occupare il tempo.

La cultura si mobilita.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce all’“Italia chiamò” e alla campagna #iorestoacasa e poi “Capodimonte oggi racconta…”, una pillola d’arte al giorno contro il Covid-19.

Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte, diretto da Sylvain Bellenger, si mobilita e dà il suo contributo alla maratona “L’Italia chiamò” sul canale Youtube del Mibact.

Aderisce all’iniziativa #iorestoacasa con una selezione di immagini di interni che va dal Ritratto di Galeazzo Sanvitale di Parmigianino al Ritratto di Giulio Clovio di El Greco, a San Girolamo nello studio di Colantonio a Interno di cucina di Vincenzo Abbati.

Inoltre, attraverso la rubrica quotidiana “Capodimonte oggi racconta”, il sito web del Museo propone al suo pubblico digitale un’opera al giorno, una lettura delle collezioni o un viaggio alla scoperta del bosco: un racconto corale fatto da chi a Capodimonte lavora, da anni, con impegno costante, entusiasmo e passione.

La rubrica è partita lunedì 9 marzo con il racconto del dipinto di Fra’ Luca Pacioli, a cura di Alessandra Rullo, storica dell’arte e curatore del XV secolo e andrà avanti fino alla fine dell’emergenza Covid-19.

A seguire i testi di Valentina Canone sull’”Ercole al Bivio” di Annibale Carracci, di Paola Aveta sulla tela di Eduardo Dalbono “Da Frisio a Santa Lucia” e la descrizione dell’eleganza e della raffinatezza della “Cassetta Farnese”, vero caposaldo della Collezione Farnese di Capodimonte, a cura di Patrizia Piscitello, responsabile Mostre del Museo.

In programmazione, nei prossimi giorni Rinaldo e Armida di Carracci, la Crocifissione di Battistello, la Crocifissione di Van Dyck, Le Quattro Stagioni di Guido Reni, Harun al Rashid di Gaspari Landi, Gli iconoclasti di Domenico Morelli, il restauro della Letizia Ramolino di Canova, la Madonna del Divino Amore di Raffaello, il Vesuvio di Warhol, la galleria fotografica di Mimmo Jodice, i capolavori delle arti decorative, narrate anche in un video da far “girare la testa” del responsabile progetto digitalizzazione Carmine Romano, le origini della reggia e del sito culturale, la storia della Chiesa di San Gennaro e molto altro ancora.

Tutti i racconti sul sito web del museo

( http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/blog/ ) saranno, poi, ripresi sui canali social del Museo: Facebook, Twitter e Instagram.

Domani sabato 14 marzo, per l’annullata “Giornata nazionale del paesaggio”, Capodimonte proporrà il racconto del giardino storico con i suoi valori botanici e ambientali, e un tour virtuale nel bosco, anche attraverso il proprio sito sulla piattaforma “Google Art & Culture”

( https://artsandculture.google.com/partner/museo-e-real-bosco-di-capodimonte ) che dispone di 18 visite virtuali tra museo e bosco, 16 stories che spiegano il messaggio di alcuni dipinti e ben 517 opere digitalizzate in alta risoluzione di cui oltre 200 con l’altissima definizione di Art Camera che permette di ingrandire i dettagli delle opere per scoprire particolari invisibili a occhio nudo.

Capodimonte è lì nel computer, basta accendere e collegarsi e si visita e si gode della bellezza di un sito che conserva e tutela capolavori.

Maurizio Vitiello