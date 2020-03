Covid – 19. Cava de’ Tirreni. Servalli conferma il secondo caso

Un post del Sindaco:

Ho appena ricevuto la comunicazione dalla protezione civile regionale che anche il caso, in un primo tempo sospetto, è risultato positivo al tampone per Covid 19.

Sono pertanto, allo stato, due i casi nella nostra città. Entrambi sono ricoverati in ospedali della provincia.

Ribadisco che tutti i protocolli previsti sono stati già attivati dal Dipartimento di prevenzione.

Seguiamo con il massimo rigore le condotte che ci sono consigliate.

I prossimi giorni saranno di grande importanza.

Vi abbraccio