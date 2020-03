Costiera amalfitana. Venticinquenne trasportata d’urgenza al Ruggi, ora sta bene

Costiera amalfitana. Attimi di panico per la ragazza che ieri accusava dolori all’addome, che si sono tramutati in una possibile tragedia per la famiglia della Divina Costiera.

La 25enne si è recata al pronto soccorso a Castiglione di Ravello dove i medici, in seguito all’ecografia, le hanno diagnosticato una grave emorragia interna ed hanno predisposto il trasferimento immediato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

E’ proprio al nosocomio salernitano che la ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza. Per fortuna tutto è andato per il meglio, la giovane della Costiera è in buone condizioni di salute e noi le auguriamo una pronta guarigione, per riabbracciare presto i suoi cari.