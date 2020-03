Costiera amalfitana. Tramonti in lutto, è venuto a mancare Pasquale Del Pizzo

Costiera amalfitana. La città di Tramonti perde il caro Pasquale Del Pizzo. Ad annunciare la triste scomparsa è la moglie Cristina Arpino, i figli Erasmo e Antonio e la nuora Santina, oltre ai fratelli e i cari nipoti, cognati e parenti tutti.

Il rito funebre, a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso, avverrà con la sola inumazione della salma che partirà dalla sua dimora oggi, lunedì 30 marzo alle ore 15:00, in vista del cimitero di Tramonti.

La redazione di Positanonews esprime la sua vicinanza alla famiglia Del Pizzo, affranta dal dolore in questo triste momento.