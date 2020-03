Costiera amalfitana. Ricordo dell’alluvione a Vettica di Amalfi il 26 marzo di 96 anni fa

Oggi, 26 marzo 2020, a 96 anni dal tragico evento, la Costiera amalfitana ricorda la frana del 1924 che dopo giorni di piogge incessanti si staccò da sotto le montagne di Agerola una notevole quantità di fango e terriccio che travolse l’abitato del piccolo villaggio Vettica di Amalfi mietendo 61 vittime.

Cinquecento millimetri d’ acqua si abbatterono su un territorio già fragile e in poche interminabili ore vennero sconvolti interi quartieri della città e la geografia di alcune comunità della costiera. Già nel 1910 e poi nel 1924, piogge torrenziali avevano staccato dai fianchi delle montagne enormi frane, e alcune frazioni costiere come Vettica di Amalfi vennero quasi trascinate a mare.

In questi giorni di emergenza sanitaria a causa del coronavirus non si può offrire alle vittime il tributo che meritano, dunque è ancor più doveroso ricordare coloro che hanno perso la vita o l’amore dei propri cari in quella terribile catastrofe di 96 anni fa.