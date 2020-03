Amalfi. L’idea ztl del sindaco Milano, perchè non usarla per contenere il covid-19?

Dopo il recente caso di coronavirus in Penisola sorrentina, a Meta, la Costiera amalfitana al momento è l’unica area del nostro territorio senza alcun contagiato. Dunque le autorità stanno tenendo in considerazione misure preventive drastiche per contenere la possibilità di contagio.

A tal proposito si pensa ad ogni possibile soluzione, una di queste potrebbe essere la ztl come quella pensata dal sindaco di Amalfi Daniele Milano, per regolare gli accessi alla Divina. In questo caso si potrebbe attuare per monitorare gli ingressi in Costiera amalfitana anche con rigidi controlli delle forze dell’ordine.

Un’idea contraria a quanto visto in molte zone d’Italia, come a Napoli, dove sono state abolite temporaneamente le zone a traffico limitato.