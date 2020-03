Costiera Amalfitana. La Sita annuncia gli orari delle nuove corse, in seguito all’ordinanza emessa dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che vede i trasporti dimezzarsi.

L’annuncio è arrivato direttamente da un avviso pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Sita, che riportiamo di seguito. Dunque, da lunedì 16 a mercoledì 25 marzo, le corse saranno ridotte.

“CAMPANIA

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 14 del 12/3/2020

Variazione orari dal 16 Marzo

Si porta a conoscenza della Spettabile Clientela che, a seguito dell’Ordinanza in oggetto, è stata disposta la riduzione dei servizi di linea.

Pertanto, da lunedì 16 Marzo e fino al 25 Marzo , salvo nuove disposizioni, sarà osservato il programma non scolastico ridotto e saranno effettuate le corse riportate nella colonna contraddistinta dalle sigle appresso indicate: