Costiera Amalfitana, emergenza Coronavirus: sospesi mercati ad Amalfi, Maiori e Minori

Continuano i provvedimenti delle varie amministrazioni Comunali in Costiera Amalfitana per cercare di seguire le direttive del Governo per quanto riguarda il contrasto al contagio da Coronavirus. Dopo il Comune di Amalfi, ora anche il Comune di Minori ha deciso di sospendere in via eccezionale il mercato settimanale che è previsto di solito in via Carola e sul lungomare California. Stessa decisione per il Comune di Maiori.

Come già riferito nei giorni scorsi, lo stesso provvedimento è stato preso anche per Comuni come Cava de’ Tirreni, Comune che sorge a pochi chilometri dalla Divina, e in penisola sorrentina, come Massa Lubrense.

Ricordiamo che in Campania il governatore De Luca ha firmato un dispositivo per cui chi dal 7 marzo è tornato dalle zone rosse in regione deve rimanere in quarantena a casa. “Credo sia giusto spiegare cosa sta tentando di fare il Governo nazionale – ha scritto il governatore su Facebook – Misure straordinarie per cercare di alzare, se possibile, una barriera contro la diffusione incontrollata del contagio.

Per raggiungere questo obiettivo serve ricorrere a misure rigorose per due/tre settimane almeno. È evidente che si è chiesto un sacrificio a tutti. Ma la posta in gioco è altissima. Se fallisce il tentativo di bloccare il dilagare del contagio, la situazione diventa davvero drammatica. Questa è la semplice verità”.