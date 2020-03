Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, continuano i controlli: denunciati un residente di Maiori ed una famiglia dalla Calabria. I Carabinieri della Stazione di Tramonti e gli uomini della Polizia Municipale lavorano continuamente in questa situazione di emergenza data dal coronavirus, per controllare che vengano rispettate le norme imposte dal Governo.

La maggior parte dei cittadini sembra aver compreso l’importanza di restare nelle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile il contagio del virus, eppure alcune persone continuano a trasgredire alle regole. Nella giornata di oggi, infatti, sono stati denunciati un residente del Comune di Maiori ed una famiglia proveniente dalla Calabria. Queste persone, infatti, non hanno fornito delle valide motivazione per le quali circolavano per le strade del Paese, per cui è scattata la denuncia.

Ricordiamo, infatti, che si può uscire dalle proprie abitazioni soltanto per comprovate ragioni di necessità, per lavoro o per salute, muniti di autocertificazione. Nel momento in cui si viene sorpresi a circolare per le strade senza una valida motivazione, si rischiano denunce, sanzioni penali e quarantena obbligatoria, come imposto dall’ordinanza n. 15 del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.