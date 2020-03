Costiera Amalfitana, Coronavirus: richiesta conferenza dei sindaci. Ravello e Positano: “Urge strategia unitaria”

E’ stata richiesta, su invito del sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, la conferenza dei sindaci per mercoledì pomeriggio presso l’Auditorium di Villa Rufolo. All’incontro dovrebbero essere presenti le imprese del settore turismo ed economico per assumere iniziative e provvedimenti unitari ed uniformi senza fughe in avanti.

Ovviamente si tratta di affrontare la tematica che in queste settimane è diventata di grande importanza, ovvero quella di far fronte in maniera intelligente e organizzata al problema Covid-19, in relazione al turismo. Sarà l’occasione per “sederci insieme con loro per affrontare concretamente i temi sul tavolo già scremato di proposte a mio parere assurde, tipo cancellazione tassa rifiuti, Cosap e soggiorno che già ieri sono arrivate ai nostri tavoli”, ha dichiarato il presidente della Conferenza dei Sindaci Giovanni Di Martino.

Ci saranno elementi di confronto sulla situazione attuale per sottoporre alla conferenza e ai vari tavoli istituzionali proposte unitarie su scala comprensoriale.

L’idea, come confermato dal sindaco di Positano Michele De Lucia e il sindaco di Ravello Di Martino, è quella di organizzare una strategia unitaria: “Bisogna che tutti i sindaci della Costa d’Amalfi uniscano le loro forze”, ha dichiarato De Lucia. “E’ difficile decidere dalla sera alla mattina di eliminare tasse, se queste sono legate a concessioni e mutui; sicuramente, però, dobbiamo affrontare il problema insieme, tutelando gli imprenditori. Ci vuole strategia unitaria”, ha detto Di Martino.