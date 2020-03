Costiera Amalfitana, continuano i controlli: denunciato venditore ambulante

Maiori – Stamane è stato fermato dai carabinieri e polizia municipale un venditore ambulante proveniente dalla zona napoletana. Il 45enne é stato accompagnato verso la sua dimora con la denuncia per inosservanza dei provvedimenti ministeriali adottati con gli ultimi decreti per il contenimento del Coronavirus. Purtroppo esistono ancora gli incoscienti che non capiscono l’importanza del #iorestoacasa. Fortunatamente sia in Penisola Sorrentina che in Costiera le forze di polizia locale congiuntamente con le FF. OO. stanno effettuando controlli “a tappeto” per far rispettare le disposizioni.