Costiera Amalfitana. Chiarimenti sull’apertura delle attività commerciale

SONO APERTE AL PUBBLICO LE SEGUENTI ATTIVITA’ , A CONDIZIONE CHE RIESCANO A GARANTIRE LA DISTANZA MINIMA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

Vendita di generi alimentari, prodotti per l’elettronica e apparecchiature informatiche, tabacchi, carburante, ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, giornali e riviste, farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici, articoli di profumeria e per l’igiene personale, articoli per piccoli, animali domestici, materiale fotografico, combustibili per uso domestico e riscaldamento, saponi e detersivi, servizi di lavanderia, servizi di pompe funebri.

TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI SONO SOSPESE FINO AL 25 MARZO

Con riferimento all’ Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:

a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;

b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;

c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.