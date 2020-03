Costiera Amalfitana. Appello A.N.L.S. al Governo, tra la fasce da proteggere anche gli stagionali

L’A.N.L.S. della Costiera Amalfitana in questa occasione sente l’esigenza di esprimere la propria opinione rispetto alle ripercussioni negative e gli effetti devastanti che si verificheranno post- Covid19. Si parta dal presupposto che la salute del cittadino è la priorità assoluta che spinge il Governo e nel nostro caso specifico, la Regione Campania, ad adottare misure “drastiche”, ma necessarie, al fine di tutelare il benessere dell’Italia intera, con la responsabilità da parte dei cittadini di rispettare tali norme. Non per questo, si lasci passare in secondo ordine, tutto ciò che è l’effetto collaterale provocato dall’epidemia: la battuta d’arresto dell’economia, con conseguente immobilità di quella macchina chiamata lavoro, in cui ogni essere umano, ripone fiducia, dignità e aspettative future. Ad oggi, il lavoratore stagionale ha bisogno di certezze! Certezze che vengono meno: sarebbe necessario lanciare uno sguardo anche su delle logistiche difficoltà che coinvolgeranno tantissime famiglie nell’immediato futuro. Chiediamo un sostegno fattivo da parte delle autorità competenti, ove tra le fasce da proteggere, introducano anche tutti gli stagionali.

Grazie per il tempo che ci dedicherete

A.N.L.S. Costa d’Amalfi

( I circa 5.000 lavoratori stagionali… della Costa d’Amalfi)