Costiera amalfitana. Il 71enne di Vietri positivo al virus era in cura al Ruggi, usciva solo per le chemio

Vietri sul Mare, Costiera amalfitana. Il contagio da coronavirus è giunto da circa due giorni anche in Costiera, dove ha portato via un 71enne della frazione di Molina. Valentino Di Domenico, sul quotidiano Il Mattino riporta la vicenda prima della morte del paziente affetto da covid-19. L’uomo, infatti, era già affetto da una grave malattia.

“Purtroppo il nostro concittadino, molto conosciuto alla frazione Molina, aveva già problemi di salute molto seri e, dopo aver contratto il Coronavirus, non ce l’ha fatta – spiega il sindaco De Simone – La macchina sanitaria ed amministrativa si è messa immediatamente in moto. Ora si sta ricostruendo tutta la catena dei contatti avuti dall’uomo almeno nelle ultime settimane. Avendo un tumore – prosegue – l’uomo usciva solo per fare le chemio. Ora bisogna capire se il contagio da Covid-19 è avvenuto all’interno dell’ambito familiare oppure, cosa più preoccupante, è avvenuto quando si è recato al reparto di oncologia dell’ospedale Ruggi di Salerno. Abbiamo prontamente allertato anche l’ospedale per rintracciare tutte le persone che hanno fatto la chemioterapia nel lasso di tempo compreso dal 9 al 14 marzo scorso”.

Nella giornata di ieri sono stati rintracciati i familiari, e quanti hanno avuto contatti diretti con l’uomo e sono stati messi in quarantena, segnalati e controllati dall’autorità sanitaria. Non è stata confermata invece la voce che circolava con insistenza relativamente al rientro dalla Lombardia di un familiare dell’uomo deceduto.

Intanto a Vietri sul Mare sono stati intensificati tutti i controlli sul territorio e si sta provvedendo ad un piano di sanificazione che già ieri sera è partito proprio dalla frazione Molina per poi riguardare l’intero territorio. “Stiamo monitorando costantemente e posso dire che allo stato la situazione è sotto controllo – prosegue il primo cittadino vietrese – In questo momento è importante non abbassare la guardia, così come tengo a ribadire la necessità di restare a casa, ora più che mai. I provvedimenti restrittivi sono indispensabili per contenere l’avanzata del virus. Noi, dalla nostra parte, assicureremo tutto il nostro impegno”.

De Simone, oltre ad invitare la popolazione a non uscire e a seguire le regole, ha esortato i vietresi a mantenere la calma. Mentre si attende l’esito dei tamponi eseguiti sui familiari del 71enne di Molina, per fortuna non si registrano ulteriori casi sul territorio vietrese. Negativo infatti il tampone eseguito, in via del tutto precauzionale, su un assistente medico ospedaliero residente in un’altra frazione.

Intanto, la redazione di Positanonews e il direttore rinnovano le proprie condoglianze alla famiglia della vittima, affranta dal dolore.