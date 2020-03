Costa d’Amalfi, vittoria con l’Alfaterna e dedica ad Asciuti: è terzo posto

Il Costa d’Amalfi con un perentorio 2 a 0 risolve la pratica Alfaterna al San Martino, portandosi al terzo posto. Un gol per tempo per i padroni di casa al 26esimo, con Ferrara che dagli sviluppi di un corner di Lettieri dalla destra, è lesto a ribadire in rete una palla che carambola in mezzo all’area. I biancazzurri all’inizio della ripresa raddoppiano al 55esimo, grazie ad un triangolo prolungato tra Apicella e Lettieri, ma mentre quest’ultimo cerca di restituire palla al compagno la stessa viene deviata nella propria porta da Natino, che scavalca l’incolpevole Benevento. A circa dieci minuti dal termine, il direttore di gara espelle per doppia ammonizione che lascia in dieci i costieri. Tre punti preziosi per la classifica e vittoria dedicata all’infortunato Pasquale Asciuti, in vista della difficile gara di sabato prossimo, nuovamente a Maiori, contro la Virtus Avellino. (Foto Michele Abbagnara)