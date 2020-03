Costa d’Amalfi e Sorrento. I consigli dei medici di base: “Non venite in studio, telefonate!”

Costiera amalfitana, Positano. I medici di base comunicano le dovute raccomandazioni ai cittadini in ambito della prevenzione per il contagio da coronavirus. La Dott.ssa Pesacane ed il Dott. Buonocore di Positano raccomandano i pazienti di evitare di affollarsi negli studi medici ma di contattarli telefonicamente, soprattutto se dovessero avvertire i seguenti sintomi:

Arrivano suggerimenti anche dai medici di base sorrentini, tra cui i dottori Formicola, Savarese ed il dott. Marzuillo, quest’ultimo dice la sua sui social: Per limitare la diffusione del virus sarebbe utile come deciso nei comuni limitrofi allestire auto con megafono per informare e incentivare la popolazione a seguire le regole restrittive imposte dalle autorità nazionali per il bene di tutti.