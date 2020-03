Costa d’Amalfi, ecco il programma di disinfezione straordinaria dell’Asl Salerno

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno effettuerà a partire da oggi 20 marzo, trattamenti di disinfezione e disinfestazione su tutto il territorio della Costa d’Amalfi. L’inizio delle operazioni è previsto alle ore 20 e saranno utilizzati impianti irroranti montati su autocarri, consentendo il trattamento sull’intera sede stradale ed in altezza fino a 2,5 – 3 metri, adoperando la nebulizzazione di una soluzione disinfettante a base di Sali quaternari di ammonio. Saranno inoltre utilizzati attrezzature manuali, in caso di zone non raggiungibili dai suddetti mezzi. Tutti i prodotti utilizzati non sono nocivi per l’uomo e per l’ambiente. Si raccomanda di tenere gli infissi di casa chiusi, di rimuovere i panni all’esterno ed evitare di stare a ridosso del getto durante le operazioni. Ecco il programma che sarà adottato su tutti i comuni della Costiera Amalfitana dal 20 al 24 marzo:

Venerdì 20 marzo: Amalfi, Conca dei Marini, Tramonti, Cetara

Sabato 21 marzo: Praiano, Scala, Atrani, Ravello

Domenica 23 marzo: Maiori, Minori, Furore, Positano

Lunedì 24 marzo: Vietri sul Mare