Costa d’Amalfi. Ingenito “Questo momento sua occasione di riflessione”

Costa d’Amalfi. Una bella riflessione di Agostino Ingenito ABBAC

È tutto molto bello, postare foto dei territori, trovando l’immagine accattivante del mare con lo scoglio e la fronda dei limoni, ma oltre a questo mero estetismo se si andasse un po’ più nel profondo e se almeno si cogliesse l’opportunità di un sano e schietto dialogo per cercare di utilizzare questo tempo complicato per fare delle scelte serie per il territorio? E se deve essere il corona virus a garantirci di parlarci, almeno avremo offerto forse scenari migliori da consegnare. Prima di queste vicende ci stavamo preparando alla solita paradossale situazione dell’insostenibile traffico festivo ed estivo, della mancanza di spazi, al carente servizio di trasporto pubblico , dell’inquinamento marino e terrestre, delle assurdità di scelte campanilistiche e la mancata vera sinergia territoriale senza dimenticare abusivismo, speculazione ecc. Tutti pronti a sistemare le strutture ricettive con una pittatella, qualche manutenzione, mettendoci sull’uscio del pc e di casa ad accogliere le fioccanti prenotazioni che al momento non arriveranno, sperando che l’emergenza termini presto e si possa recuperare un’estate che appare in parte compromessa. Ma no che serve riflettere? Stai scrivendo da pessimista e menagramo, eliminiamo subito il fastidio e invece risolviamo, confortandoci con le foto che ritraggono la nostra fortuna ereditata senza far niente ma perennemente violentata per garantirci il nostro … Ps il limone ha una grande carica antibatterica e fa bene