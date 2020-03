Costa d’Amalfi. Emergenza Coronavirus, lunedì 23 marzo live con il Webinar “Decreto Cura Italia”

Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, lunedì 23 marzo alle ore 17.00 sulla pagina Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, per esser di supporto alle famiglie e alle imprese in questa situazione di crisi Webinar “Decreto Cura Italia” sarà in diretta per parlare del lavoro e delle misure di sostegno di famiglie, imprese, lavoro e liquidità.

“Per esser di supporto alle famiglie e alle imprese in questa situazione di crisi, lunedì 23 marzo alle ore 17.00 sulla pagina Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi saremo live con il webinar “Decreto Cura Italia” in cui parleremo di lavoro e misure a sostegno.

Analizzeremo insieme le misure di sostegno alle famiglie, alle imprese, al lavoro e alla liquidità attraverso il sistema bancario previste dal Decreto. In allegato troverete una presentazione utile alla comprensione delle misure.