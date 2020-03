Costa d’Amalfi, Croce Rossa attiva servizio supporto psicologico. Il presidente Raffaele Di Leva: “Contiamo di mantenere questo servizio di supporto anche in futuro”

Il comitato Costa d’Amalfi della Croce Rossa Italiana per tutelare il benessere psicofisico dei cittadini della Costiera Amalfitana e dei Volontari stessi, tutti indistintamente provati dagli eventi che giorno per giorno coinvolgono e sconvolgono le nostre vite ormai da più di un mese, ha attivato il servizio di Supporto Psicologico della Croce Rossa Italiana.

“L’obiettivo che ci prefiggiamo – afferma Raffaele Di Leva, Presidente del Comitato ‐ è quello di offrire ai cittadini della Costiera e ai nostri Volontari un aiuto psicologico attraverso servizi, competenze ed informazione, coinvolgendo la comunità professionale in questo compito di sostegno sociale.”

Componendo il numero verde 800 06 55 10, attivo H24, si potrà richiedere il consulto psicologico. L’operatore telefonico CRI richiederà all’utente i propri dati e il proprio contatto telefonico. Sarà così aperto un ticket di prenotazione e dopo poco l’utente verrà ricontattato dallo psicologo di turno. Il servizio è completamente gratuito ed è garantita ogni forma di riservatezza. I cittadini possono contare su professionisti psicologi competenti per essere aiutati in questo momento di emergenza a mantenere il proprio equilibrio e benessere, nonostante le situazioni di difficoltà, incertezza, isolamento forzato e stravolgimento del quotidiano.

“Il servizio è stato attivato per la popolazione della Costiera Amalfitana, ma non solo – aggiunge Di Leva – il servizio è attivo anche per i nostri Volontari. Ogni operatore che opera in contesti di emergenza accumula nel tempo storie, pensieri, volti, ricordi che porterà sempre con sé, che segneranno la sua esistenza per sempre, in positivo od in negativo. Contiamo di mantenere questo servizio di supporto anche in futuro.” Per i Volontari del Comitato di Costa Amalfitana il numero da comporre è 331.589.34.25.