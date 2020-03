Costa d’ Amalfi. I lettori ci scrivono . Quanti sono in quarantena e dove? Si fa rispettare anche alle famiglie? Si potrebbe trovare un albergo come in Penisola.

Costa d’ Amalfi. I lettori ci scrivono . Quanti sono in quarantena e dove? Si fa rispettare anche alle famiglie? Aumentano le preoccupazioni in costiera amalfitana per il Coronavirus Covid-19 , qui non ci sono ancora casi, ma già alle sue porte , a Vietri sul mare , ci sono ben cinque positivi. A Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno , ed in particolare nel Vallo di Diano e nel Cilento, non mancano casi. Anche alle spalle della Divina, a Sant’Egidio Mont’Albino , dietro il Valico di Chiunzi che porta a Tramonti e Ravello, ci sono vari casi, idem dal versante di Positano, a Sorrento. Quindi ora più che mai bisogna stringere i denti per evitare casi. Molti lettori ci scrivono per sapere chi è in quarantena. Ebbene per motivi di privacy non si possono rivelare i nomi, a volte le zone si conoscono, tipo a Molina di Vietri sul mare, ma non bastano, serve ricostruire la rete dei contatti. Per quanto riguarda le quarantene, è obbligatorio farla sempre e in ogni caso, e i controlli ora dovrebbero essere più serrati e rigidi, e nel caso che vivano in famiglia, la stessa quarantena è raccomandata farla fare alla famiglia, altrimenti è inutile. La scelta della Penisola Sorrentina di destinare case vacanze o un albergo, come a Sant’Agnello, per i marittimi o altri che vengono in quarantena sarebbe da considerare da parte dei nostri sindaci. Purtroppo questo virus si diffonde in maniera velocissima e mentre si costringono i cittadini a fare tanti sacrifici magari non si pensa a gestire in maniera opportuna le quarantene ne ad informare il popolo. Impossibile che non siano venute decine di persone sul territorio negli ultimi tempi, in Penisola sorrentina i sindaci ogni giorno informano sugli isolati, sui positivi, su tutto, qui non c’è nessuno in quarantena?