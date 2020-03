“E così Maldive, Seychelles, Isole Fiji vietano l’ingresso agli italiani?”: la Costa d’Amalfi nel meme della pagina Figli di Putin

La Costa d’Amalfi come risposta italica al divieto di ingresso di italiani nelle località turistiche del Pacifico o dell’Oceano Indiano. Sembra una pubblicità o propaganda, ma è quanto figura nel meme pubblicato oggi sui social dalla pagina satirica Figli di Putin. “E così Maldive, Seychelles, Isole Fiji vietano l’ingresso agli italiani? Vorrà dire che la prossima volta le ferie le trascorro in Italia”, questa è la frase che correda un collage con Atrani, le Cinque Terre, le spiagge della Sardegna e del Salento.

Un post per strappare un sorriso sulle conseguenze coronavirus, sulle misure adottate da altre nazioni nei confronti del nostro paese, ma anche una goliardica reazione d’orgoglio, per dimostrare che il Bel Paese non è secondo a nessuno in termini di bellezze naturali. “Ovviamente non riuscivamo a mettere nel Meme i tantissimi posti straordinari che offre l’Italia: commentate con una immagine di un posto a voi caro, che vi affascina e che gli altri possono solo invidiare. Mandiamo un enorme SUCA al resto del mondo” – commentano gli admin.

Figli di Putin, la pagina da oltre 600mila like, spesso viene collegata alla propaganda sovranista, ma in realtà nasce dall’amore dei suoi creatori per la Russia, che hanno deciso di trasformare Putin in una sorta di supereroe e utilizzare meme che toccano la pancia delle persone sulle notizie di attualità, sfruttando con ironia il politicamente scorretto.