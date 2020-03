MA DI COSA PARLIAMO ? SORRENTO EMERGENZA PICCIONI AL CORSO ITALIA – Disagi e danni di ogni tipo

COME ALLONTANARE I PICCIONI

Secondo alcuni pareri il modo più frequente per allontanarli è quello di utilizzare prodotti chimici:

un doppio spreco. Ammazziamo inutilmente degli animali molto cari a certe persone e spendiamo soldi a vuoto.

La presenza fastidiosa dei piccioni è qualcosa con cui tutti devono fare i conti, perché questi uccelli sanno intrufolarsi dappertutto:balconi e terrazzi, grondaie, davanzali e cornicioni. Nei condomini e soprattuto nei centri storici come Sorrento creano forti disagi per la gestione casalinga di stendere i panni in quamto gli escrementi possono danneggiare il bucato e la biancheria.

Le tracce dei loro escrementi sono assai dannosi per la salute delle persone.

Il guano dei piccioni, infatti, veicola molti agenti patogeni, come la salmonella, l’escherichia coli e la psittacosi, capaci di espandersi liberamente nell’aria, contaminando persone, cose e cibo.

Inoltre le feci dei piccioni hanno un altissimo potere corrosivo, perché di natura acida, e sono in grado di rovinare persino la carrozzeria di un’automobile.

Una ricerca attenta fatta oggi tra rassegna stampa giornalistica e studi in merito diamo suggerimenti su cosa fare per tamponare questo fenomeno.

COME TENERE LONTANI I PICCIONI CON METODI NATURALI

Vediamo dunque come ci si può difendere dai fastidi dei piccioni così presenti nelle città: