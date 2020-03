“Le cose che sentiamo dentro, che pensiamo …ma che ci teniamo per noi, senza farle capire…perché continuare a tenersele dentro?

Che si aspetta?

Potremmo non avere piu’ la possibilità di farle sentire…

…mi manchi…ti voglio bene…ti penso…sei importante per me…

Dille oggi…

…potresti non poterlo fare più…”

Intervista alla conduttrice tv di Scienza & Natura

Julie TV – NAPOLI – ITALIA

Format prodotto dal dr. Gabriele Nappi – Movimento Naturalismo

ANTONELLA DE NOVELLIS

Le comunicazioni social e sul web possono ridurre le distanze e/o migliorare oggi, in questo periodo di crisi, i rapporti tra le persone per causa del virus Covid 19, penso soprattutto ai rapporti più intimi e confidenziali e in

particolare alle relazioni interpersonali ?

Secondo me le comunicazioni sociali attraverso i social riducono indubbiamente le distanze…ma non ne sostituiscono la qualità …le cose dette direttamente guardandosi negli occhi, sono quelle vere , reali…vive, che hanno il giusto valore…, che superano il virtuale da quando il mondo è fatto piu di social che non di rapporti vissuti di persona…

Quindi non migliorano le relazioni interpersonali…?

In questo periodo di emergenza epidemiologica, bisogna riconoscere che la comunicazione attraverso i social ci è stata utile.

Sicuramente è riuscita a colmare e consolare la nostra solitudine da isolamento, solo in questa realta’ che stiamo vivendo potremmo parlare di miglioramento delle relazioni interpersonali, sentiamo più che mai il bisogno di comunicare e di dirci le cose che non ci siamo mai detti.

Antonella De Novellis: Dirigente nella pubblica amministrazione