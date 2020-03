Coronavirus,Ravello. Il C.O.C. ascolta le parole della neuropsichiatra infantile Carmela Bravaccio per un confronto sulle conseguenza dell’isolamento sui nostri bambini e adolescenti

Intervista alla Prof.ssa Bravaccio

🟢⚠️ Il C.O.C. del Comune di Ravello ha raggiunto telefonicamente la Neuropsichiatra Infantile Carmela Bravaccio per un confronto sulle conseguenza dell'isolamento imposto dall'emergenza #Coronavirus sui nostri bambini e adolescenti.Ecco cosa ci ha detto! 👇 👇👇CURRICULUM: La Prof.ssa Bravaccio Carmela, ha conseguito con lode la Laurea in Medicina e Chirurgia il 31 luglio 1992, presso l’Università Federico II di Napoli; ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione Medico-Chirurgica nella seconda sessione del 1992; ha conseguito con lode la specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli il 27 ottobre 1997 discutendo la tesi su “Età e modalità di esordio della sintomatologia autistica”; è dottore di ricerca in Neuropsicopatologia dei processi di apprendimento in età evolutiva. E’ professore associato di neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli Si è dedicata in questi anni a vari filoni di ricerca nell’ambito della Neurologia e Psichiatria dell’età evolutiva, dedicando particolare interesse ai problemi inerenti lo sviluppo normale e patologico nell’infanzia. La Prof.ssa Bravaccio è anche titolare della cattedra UNESCO presso la Università Federico II.🔴 Counseling neuropsichiatrico per l’infanzia e per l’adolescenza 🔴L’unità di Neuropsichiatria Infantile della AOU Federico II in collaborazione con la Cattedra Unesco di Napoli ha attivato il servizio Skype all’indirizzo npia.unina. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 16.00 ed è finalizzato a supportare le famiglie che necessitano di un counseling neuropsichiatrico per l’infanzia e per l’adolescenza.

Pubblicato da Comune di Ravello su Sabato 14 marzo 2020