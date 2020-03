Coronavirus. A Wuhan chiude uno degli ospedali provvisori: “Dimessi gli ultimi pazienti”. Una buona notizia arriva dalla Cina, epicentro dell’epidemia di Coronavirus. Uno dei sedici ospedali provvisori costruiti a Wuhan, capitale della provincia dell’Hubei e città focolaio dell’emergenza, è stato chiuso dopo che si è registrato un forte declino dei nuovi casi positivi. Lo ha riferito l’emittente statale cinese Cctv, sottolineando come l’ospedale abbia chiuso i battenti dopo le dimissioni degli ultimi 34 pazienti. A partire dal 28 febbraio, infatti, erano state realizzate 16 strutture ospedaliere temporanee, aggiungendo 13mila posti letto per un totale di 12mila persone curate finora. Complessivamente, il numero di letti d’ospedale è passato da cinquemila a 23mila in tempi record.

Diciotto province della Cina hanno finora abbassato il livello di allerta per l’emergenza del Coronavirus la scorsa settimana. L’ultima è la provincia dello Zhejiang che ha tagliato le sue misure di risposta al livello due dal livello uno, secondo l’account ufficiale Weibo del governo provinciale. L’Hubei ha fatto registrare 196 nuovi casi solo domenica, in netto calo rispetto ai 570 casi del giorno precedente e il più basso dal 24 gennaio scorso. Escludendo le nuove infezioni in questa provincia, nella Cina continentale sono stati registrati solo sei nuovi casi, il più basso dal mese scorso. Ciò porta il numero totale di casi confermati nella Cina continentale a 80.026

Fonte Fanpage