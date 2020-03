Coronavirus. Il virus non ferma la movida a Napoli: “Usciamo e ci divertiamo”, il video

Ieri 8 Marzo il governo ha firmato il Dpcm per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, imponendo una serie di limitazioni per prevenire ed evitare che si possa propagare il contagio. Il programma televisivo di La7 L’aria che tira, condotto da Myrta Merlino, ha mostrato un servizio realizzato a Napoli.

Si vedono giovani che passano tranquillamente la serata a contatto gli uni con gli altri, intervistati dalla giornalista.

La prima ragazza sottolinea che non intende rinchiudersi in casa a 25 anni. A seguire, un’altra intervistata, dichiara di continuare a vivere la sua vita come se nulla fosse. Inoltre, un ragazzo cerca anche di dare una spiegazione sul comportamento adottato da lui stesso in prima persona e dai suoi coetanei: “Noi ragazzi siamo meno soggetti al contagio, quindi usciamo e ci divertiamo”.

Evidentemente, questi giovani non hanno realmente compreso quale sia la situazione, probabilmente anche alla scarsa sensibilità dei soggetti intervistati.