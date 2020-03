Coronavirus: il post virale di Silvio Staiano, CEO di Capri Watch. “Bufala dell’anno, basta allarmismi”

Il patron di Capri Watch, Silvio Staiano, ha detto la sua sulla questione Coronavirus, facendo riferimento sia a ciò che sta succedendo nel campionato italiano di calcio, sia a quello che è successo con la scuola di Anacapri.

Ecco il post completo di Staiano:

“Coronavirus: bufala dell’anno!

A decine, genitori degli alunni della v. Gemito di Anacapri, mi han contattato o informato riguardo ai continui e contraddittori comunicati e provvedimenti adottati dall’Istituzione Scolastica, perchè straniti, perplessi e confusi dalle altalenanti informazioni. Come al solito però, tutti han timore di parlare pubblicamente (è l’Italia!).

Volevo allora in primis dissacrare la solennità che si è voluta attribuire (non si sa perché) a quella che è pari, o poco più, ad una banalissima influenza: basterebbe ascoltare gli esperti!

Secondariamente volevo rasserenare i genitori, quelli più ostinati a ribellarsi alle misure poste dalla Scuola (che solo in parte aderiscono alle indicazioni Ministeriali ed a quelle della Regione Campania) facendo loro notare che, con il ridicolo elenco che pubblico di seguito, come la Scuola di Anacapri anche la FIGC è probabilmente ed evidentemente andata in completa confusione con scelte che se confermate sono assurde, vergognose oltre che faziose e razziste. Siamo alla follia collettiva.

State sereni e riprendetevi la Vostra vita e mandate, quando possibile, a fanculo gli allarmisti e gli allarmismi e a scuola i vostri figli.

Si richiami alla serietà ed al buon senso!”.