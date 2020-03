Coronavirus, un caso positivo a Vico Equense. A comunicarlo il sindaco Andrea Buonocore

Riportiamo il comunicato del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore sulla presenza di un caso positivo in città. La persona contagiata è stata posta in isolamento.

“Con enorme rammarico devo comunicare che un cittadino residente a Vico Equense è risultato positivo al tampone per l’infezione da Coronavirus. Sono stato informato sull’esito degli esami, quale massima autorità sanitaria locale dall’UOPC, e immediatamente mi sono messo in contatto con la persona per rassicurargli la mia vicinanza e il mio sostegno.

Ho trovato una persona meravigliosa, e serena, consapevole di quanto lo attende ma anche preparato, infatti mi ha dichiarato di aver già attivato tutte le procedure previste dal protocollo, in quanto era già in isolamento e monitorato dall’ASL.

Rinnovo l’invito al rispetto rigoroso dei Decreti e delle Ordinanze e allo stile di vita che il momento ci impone. Se tutti li rispetteremo, #andràtuttobene”