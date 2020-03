Coronavirus, stop a bollette e canone Rai per due mesi: ecco le info

Arriva la sospensione delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti, oltre al canone Rai a causa del Coronavirus. Il Governo, tramite il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 2 marzo scorso, ha recepito e ampliato le misure per sostenere famiglie, imprese e lavoratori interessati dall’emergenza collegata al Covid-19.

E’ utile sapere alcune informazioni in merito, come in quali Comuni scatta la sospensione.

Lo stop alle bollette durerà fino al 30 aprile e riguarda soltanto i Comuni della zona rossa che sono quelli indicati dal governo. Al momento sono undici i Comuni interessati: dieci in Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e una in Veneto (Vo’). La sospensione, almeno per adesso, è valida solo per questi Comuni.

In queste ore, come sappiamo, il Governo sta cercando di stabilire se sia necessario ampliare la zona rossa.

Il provvedimento del governo stabilisce che sono sospesi fino al 30 aprile i pagamenti delle fatture e gli avvisi di pagamento emessi o da emettersi. E’ affidato all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), presieduta da Stefano Besseghini, il compito di disciplinare la sospensione.

Il meccanismo è lo stesso già applicato con i terremoti e le alluvioni, ma in questo caso non ci sono danni strutturali alle utenze e le forniture non sono state interrotte.

Stop anche al versamento del canone di abbonamento Rai, il cui pagamento avviene ora, come previsto dalla legge di stabilità del 2016, nella fattura dell’energia elettrica dell’abitazione di residenza. Anche questa misura vale, almeno per ora, soltanto per gli undici Comuni della zona rossa indicati dal governo nel decreto della Presidenza del consiglio del 1° marzo scorso.