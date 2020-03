Coronavirus, calcio dilettantistico: sospese tutte le gare fino al 15 marzo

E’ arrivata l’ufficialità. Il Comitato Regionale Campania della FIGC ha ufficializzato poco fa la sospensione di tutte le manifestazioni sportive, senza distinzione di categoria e disciplina calcistica, fino al 15 marzo.

Questo il comunicato ufficiale:

SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SI SVOLGONO NELL’AMBITO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. E DELLE CINQUE DELEGAZIONI PROVINCIALI. SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E DELL’ATTIVITÀ DI BASE FINO ALLA GIORNATA DI GARE DEL 15 MARZO 2020.

Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., preso atto del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri ieri, mercoledì 4 marzo 2020 (allegato al presente C.U.) con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale, al punto c) ha decretato quanto segue: “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (che non prevede Comuni della Campania), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)”

Ha determinato che le gare in calendario nella prossima giornata dell’8 marzo 2020 di tutti i Campionati (di Calcio a Undici, di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile) che si svolgono nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e delle Delegazioni Provinciali della Campania (Eccellenza Promozione, Prima Categoria, Seconda categoria, Terza Categoria, Under 19 Èlite, Under 19, Eccellenza Femminile, Calcio a Cinque Serie C1, Calcio a Cinque Serie C2, Calcio a Cinque Serie D, Calcio a Cinque Serie C1 Femminile, Calcio a Cinque Serie C2 Femminile, Calcio a Cinque Under 21, Calcio a Cinque Under 19 Èlite, Calcio a Cinque Under 19) sono sospese.

È stato altresì determinato che il Campionato Dilettantistico Under 18, le attività di Settore Giovanile e Scolastico (Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 di Calcio a Undici, Calcio a Cinque e Calcio Femminile) e l’attività di base (Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) sono sospese fino alla giornata di gare del 15 marzo 2020