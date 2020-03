Coronavirus, Sorrento. Il sindaco rassicura: “Tampone fatto e reparti aperti”. Sulla pagina Facebook del Comune di Sorrento, il sindaco scrive, in una nota da poco diffusa: “Una turista proveniente da Milano, che accusa sintomi influenzali, è stata ricoverata ed isolata in via precauzionale all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Le sue condizioni sono buone ed è stata sottoposta a tampone, come da protocollo. Si attendono ora gli esiti dell’esame.L’ospedale è regolarmente aperto ed i reparti attivi”.