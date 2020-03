Coronavirus. Sorrento sicura: in ospedale tenda per il triage. In occasione del caso sospetto di coronavirus di ieri, una turista proveniente da Milano per il quale si ha avuto poi fortunatamente esito negativo, era stato già annunciato. Era solo questione di tempistica, poiché, come ci aveva già anticipato un operatore del 118, oggi la tenda per il triage sarebbe stata montata. Ed in effetti, come possiamo vedere dalle foto, questa mattina si sta procedendo con il montaggio.