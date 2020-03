Coronavirus, da Sorrento con il  Movimento 5 Stelle un appello al Governo a far presto per gli stagionali.

Oltre agli imprenditori turistici, già presi in considerazione dal Governo con il varo i misure a tutela delle imprese del settore turistico coinvolte dalla crisi economica scatenata dalle restrizioni imposte dal divulgarsi del coronavirus, il Governo continua a dimenticarsi di coloro che in modo concreto mandano avanti l’intero comparto. Ovvero i lavoratori stagionali del turismo. Nel silenzio assoluto delle autorità regionali e locali, da Sorrento, Rosario Lotito (M5S) si è adoperato presso i parlamentari pentastellati affinché nel prossimo decreto vengano inseriti provvedimenti a favore dei lavoratori stagionali del turismo. Noi con il nostro giornale abbiamo proposto un prolungamento del sussidio di disoccupazione Naspi , che potrebbe essere un’ ottima iniziativa per dare un poco di ossigeno a centinaia di migliaia di famiglie che già da qualche mese lottano per la sopravvivenza. Di seguito la dichiarazione di Rosario Lotito. (s.c.)

La penisola Sorrentina, Capri, Ischia e Procida rappresentano le mete turistiche più visitate al mondo e l’economia di tali luoghi è basata fondamentalmente sul turismo, comparto che conta migliaia di lavoratori. In questo momento di emergenza sanitaria le strutture ricettive presenti sul territorio stanno vivendo un periodo economicamente grave. Sono talmente tante le disdette di prenotazioni che molte strutture saranno costrette a rimandare l’apertura, con grave danno economico sia per gli imprenditori che per i tanti lavoratori (per lo più stagionali) del settore. Ho chiesto personalmente ai nostri rappresentanti parlamentari di far inserire, nel prossimo decreto, una misura che tuteli i lavoratori stagionali del turismo in modo da consentire alle tante famiglie, che dipendono da questo comparto, di fronteggiare con dignità tale momento di crisi.

Lotito Rosario