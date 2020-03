Coronavirus. A Sorrento attesa per il risultato del tampone sulla paziente spagnola. Stampa e Tv fuori all’ospedale

Sorrento attende con ansia e trepidazione l’esito del tampone sulla paziente spagnola presentatasi questa mattina in ospedale con febbre. I risultati dovrebbero arrivare verso le 19.00. Fuori all’ospedale sorrentino tanti giornalisti della tv e della stampa che attendono di poter documentare quanto sta per accadere, sperando tutti in un esito negativo. La donna spagnola è attualmente in isolamento presso il Pronto Soccorso, che è l’unico reparto dell’ospedale ad essere stato chiuso. Presenta al momento una temperatura corporea di 39,5°. Con lei ci sono tre medici, personale infermieristico e guardie giiurate. Positanonews sta cercando di documentare con correttezza e prudenza quanto sta avvenendo. Vi terremo aggiornati sullo sviluppo della vicenda.