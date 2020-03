Coronavirus. Il sindaco di Anacapri ordina la chiusura dei cantieri, restano aperti solo quelli nei quali lavorano operai locali

Anacapri. Il sindaco Alessandro Scoppa ha emesso un’ordinanza con la quale, per far fronte all’emergenza Coronavirus, sospende fino al prossimo 3 aprile tutti i cantieri edili, restano aperti solo quelli nei quali lavorano operai dell’isola nel comune di Anacapri, ad eccezione di quelli nei quali sono a lavoro solo operai dell’isola. L’ordinanza sospende, quindi, attività edilizie pubbliche e private per tutti i cantieri operanti nel territorio comunale dove è presente almeno un lavoratore non residente nel comune di Capri o di Anacapri. Dal divieto sono esclusi i lavori in corso al cimitero e all’istituto “Gemito”, poiché si tratta di lavori indifferibili ed urgenti. Il fine dell’ordinanza è quello di evitare spostamenti in massa di operai e limitare il più possibile la diffusione del virus. Saranno gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica a vigilare sulla corretta osservanza dell’ordinanza. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro, oltre a quelle di natura penale.