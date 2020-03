Coronavirus . Si può fare jogging o passeggiare? Si e No.. Il principio generale è che si deve stare a casa. Tutti ormai sappiamo che per arginare il contagio da coronavirus dobbiamo stare in casa, uscendo il meno possibile, tenendo distanze di 1 metro tra persone e controllando eventuali sintomi che insorgono in noi o nei nostri cari. Ma tanti sono i dubbi: quando è possibile uscire di casa? In molti sono intervenuti per chiarire la questione, dal presidente Conte al capo della protezione civile, Borrelli.

Ci sono quattro motivi per cui è sempre consentito uscire di casa: per lavoro, per necessità di base (fare la spesa o acquistare dei farmaci), per motivi di salute o per rientrare al proprio domicilio. Con queste motivazioni basta portare con sé un’autocertificazione o, nel caso non la si avesse, richiederla ai funzionari preposti ai controlli.

Coronavirus: si può uscire a passeggiare?

Ci sono poi altri motivi che rendono possibile uscire di casa. È consentito uscire per fare una passeggiata e prendere una boccata d’aria, per portare spasso il cane, per andare dal tabaccaio e acquistare le sigarette, a condizione che lo si faccia da soli, evitando assembramenti e mantenendo una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone incontrate. Anche i parchi pubblici, se aperti, sono visitabili, per fare sport, purché non lo si faccia in gruppo e si mantenga la distanza interpersonale minima.

Coronavirus: si può uscire con i bambini?

Le indicazioni del governo prevedono espressamente la possibilità di fare visita ai propri figli che risiedono a casa dell’ex coniuge, o di andarli a prendere per accompagnarli al proprio domicilio.

Decreto, domande frequenti e risposte del governo

Il governo ha previsto una pagina del proprio sito internet in cui raccogliere la risposta a tutti i possibili dubbi che ognuno di noi può avere circa al divieto di uscire di casa. Potete consultarla cliccando qui.

In ogni caso, ricordiamo che non è mai consentito uscire nel caso si presentino sintomi da coronavirus, che per ogni spostamento, anche a piedi, è necessaria l’autocertificazione, e che sono previsti controlli e posti di blocco che possono rilasciare multe, se non denunce, qualora si contravvenga alle norme emanate dal decreto.