Coronavirus, sfogo di Silvio Staiano: “In Italia il doppio dei morti degli altri Paesi”

Silvio Staiano, noto imprenditore nonché CEO di Capri Watch, si è sfogato sul suo profilo Facebook circa la situazione attuale che il nostro Paese sta vivendo, in particolare tenendo conto dei numeri ufficiali legati alle morti per Coronavirus.

“IO CREDO AI NUMERI E NON ALLE CHIACCHIERE!

Dedicato a chi vorrebbe piegare a proprio piacimento i numeri che, da soli, condannano ed inchiodano alle loro responsabilità i politici e i responsabili delle ASL che, visto il documento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (55 giorni fa!!!) che dichiarava lo “Stato d’Emergenza” per 6 mesi, avrebbero dovuto/potuto certamente svolgere un lavoro di reclutamento di tutte le risorse e di prevedere l’acquisto preventivo di un ingente quantitativo dei dispositivi di sicurezza e prevenzione per tutelare, in via principale, la salute ed il benessere di medici, infermieri e personale paramedico coinvolto.

Certo, nessuno poteva prevedere questi numeri e i nefasti epiloghi, ma da oltre un mese è chiaro a tutti ciò di cui si ha bisogno per fronteggiare l’emergenza e mi pare che, finora, non si è riusciti ad ottenere a sufficienza, tamponi per i test, reagenti per analizzarli, mascherine in abbondanza, posti letto, ventilatori per la rianimazione ecc.

Ed allora mi spiace deludere e disilludere chi, nei miei precedenti post si ostina a: “giustificare, ritenere non comparabili le statistiche, attendere lo sterminio finito per fare la conta dei morti”, ve lo dico a chiare lettere: NON POTRO’ MAI CONCORDARE CON VOI in quanto sono i NUMERI a BOCCIARE tutte le Vostre tesi!

Un dato su tutto è questo: ABBIAMO PIU’ DEL DOPPIO DEI MORTI DI OGNI ALTRO SINGOLO STATO DEL MONDO!!!!

Soltanto la Spagna supera la metà ed ha il 59% dei morti in Italia: 4.858 vittime contro le nostre 8.215!

LEGGETE BENE I DATI, nonostante che per popolazione siamo il 23esimo Paese al Mondo:

1) Siamo 3° per numero di contagiati.

2) Siamo 1° per numero di morti, in assoluto.

3) Siamo 1° in percentuale (la più alta di tutti) per numero di morti in base ai contagiati.

4) Siamo 6° (tra i 10 paesi con il numero più alto di contagiati) in percentuale per numero di guariti in base ai contagiati.

5) In Italia abbiamo 1/3 dei morti del mondo intero con una popolazione inferiore all’1% del Mondo. Tradotto= abbiamo il 33% dei morti di Coronavirus di tutto il mondo con una popolazione pari allo 0,9%.

6) Abbiamo una mortalità, in percentuale, più del doppio più alta della media mondiale!

Per favore, prima di scrivere, prima di ribattere, SIATE SERI e spiegatemi come pensate di ribaltare con dati concreti questi dati consultabili al sito: https://coronavirus.jhu.edu/map.html”.