Coronavirus, secondo caso positivo a Piano di Sorrento. A comunicarlo il sindaco Vincenzo Iaccarino

Riportiamo il comunicato del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino:

Cari concittadini, vi comunico che abbiamo nella nostra comunità un secondo caso di positività

al Covid19. È in condizioni stazionarie e si trova a domicilio seguito dal Dipartimento di Prevenzione della nostra Asl. I familiari sono in osservazione sanitaria obbligatoria e saranno sottoposti anchessi a tampone nasofaringeo Covid19.

Sto seguendo personalmente questi nostri concittadini, le loro famiglie e tutte le persone in osservazione sanitaria obbligatoria.

Tutti hanno mio cell personale per qualsiasi evenienza. Gli sono vicino e ce la faremo.

Vi raccomando di rimanere in casa e di uscire solo per necessità. Le prossime settimane saranno fondamentali per il contenimento della diffusione del contagio.

Per qualsiasi problema o informazione potete contattare H 24

la nostra Protezione Civile al n 0815321485

la nostra Polizia Municipale al n 0815321486

me direttamente attraverso fb risponderò a tutti.

Non molliamo

Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino