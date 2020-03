Coronavirus: scuole e teatri chiusi per i bambini? Fantateatro va in scena su YouTube da un cittadino di Minori

Coronavirus: scuole e teatri chiusi per i bambini? Fantateatro va in scena su YouTube. La proposta viene da un cittadino di Minori in Costiera amalfitana .

In tutta Italia , stiamo vivendo un momento molto delicato ,con tante misure, adottate per poter contrastare il coronavirus .

Tra queste ,la chiusura delle scuole ed universita’ , su scala nazionale, fino (e si spera non oltre) ,al 15 marzo .

Questo ,per tanti genitori ,vuol dire avere i bambini a casa , che devono impegnare il loro tempo ,vista la pausa dai banchi di scuola.

Tra tutte le iniziative rivolte ai bambini ,qui a Bologna , l’associazione FANTATEATRO (che rappresenta una realta’ innovativa a livello nazionale per quanto riguarda il teatro ragazzi), , trasmettera’ on line sul loro canale youtube (https://www.youtube.com/user/lefantafavole) una serie di spettacoli per bambini ma anche per un pubblico piu’ allargato, familiare.

Tra questi , “Il libro nella giungla “, “I musicanti di Brema”,”Peter Pan” , “Sogno di una notte di mezza estate” , “Il fantasma di Canterville” e Domenica 8 marzo , a partire dalle 11 sarà disponibile online ‘Cappuccetto Rosso’. Lo spettacolo è stato realizzato e registrato per l’occasione al teatro Dehon di Bologna che ha concesso la sala gratuitamente, “gesto non scontato data la situazione in cui versano le realtà culturali in questo momento”, precisa Fantateatro.

Condivido con tutti voi questa bella iniziativa , attraverso le parole del presidente dell’associazione Fantateatro ,Sandra Bertuzzi :” “Speriamo così di non smettere di regalare la magia del teatro ai bimbi che sono a casa da scuola.

Grazie alla rete, Fantateatro può arrivare a tutte le famiglie, perciò vi aspettiamo online”.

Roberto Buonocore (Minorese nel Mondo)