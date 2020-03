Coronavirus e scuole chiuse, il vice preside del Liceo Marone di Meta: “Seguiremo i ragazzi a distanza”

La decisione del Governo di chiudere le scuole e le università italiane fino al 15 marzo ha fatto ben presto il giro del Paese, suscitando reazioni contrastanti. C’è chi è d’accordo con questa misura preventiva e c’è invece chi la ritiene troppo drastica.

Ricordiamo e precisiamo, però, che la decisione non è ancora stata ufficializzata: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico. La ministra dell’Istruzione Azzolina ha precisato che la decisione sarà formalizzata nelle prossime ore.

Noi abbiamo deciso di ascoltare il vice preside del Liceo Classico Marone di Meta, Giovanni Ruggiero. Quest’ultimo ci ha confermato come siano in corso dei briefing con docenti e dirigente scolastico per stabilire il da farsi nel caso in cui la chiusura divenga ufficiale: “Abbiamo già dato indicazioni di massima ai vari coordinatori – ha confermato Ruggiero – questi si metteranno in contatto poi con i docenti e questi con gli alunni.

E’ prevista anche l’ipotesi di e-learning. Sicuramente verranno assegnati dei compiti a casa e verranno utilizzati tutti i mezzi a disposizione dei docenti, come videoconferenze e Whatsapp stesso.

Dal mio punto di vista, non avrei proceduto alla chiusura di tutte le scuole. Siamo attrezzati al meglio qui, abbiamo proceduto con sanificazione, sinceramente non so se sia misura necessaria. Capiamo che ci sia emergenza e in ogni caso ci atteniamo alle disposizioni del Governo. Noi, comunque seguiremo i nostri ragazzi minuto per minuto per far sì che il percorso didattico venga completato”.