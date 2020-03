Coronavirus. Scuole aperte e regolari: in Campania tornano tutti a scuola

Coronavirus. Dopo le misure di prevenzione volute dalla Regione, si manifestano i primi importanti passi avanti per tornare alla normalità: in Campania tornano tutti a scuola. Come previsto, soprattutto dopo la conferma dell’assenza di casi di coronavirus in Costiera Amalfitana ed in Penisola Sorrentina, le scuole hanno riaperto oggi, lunedì 2 marzo. “Da lunedì riaprono le scuole e saranno regolari le attività degli uffici pubblici. Niente panico, altrimenti si ferma l’Italia”, aveva infatti detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus, specificando che l’ordinanza emessa nei giorni scorsi avrebbe avuto efficacia fino a domenica 1 marzo. Ha, inoltre, poi annunciato che chiederà al Governo aiuti per le categorie economiche: “Le ricadute dell’emergenza non riguardano solo la zona rossa ma anche il nostro territorio, soprattutto il Cilento, con ripercussioni sul turismo”.