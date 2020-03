Coronavirus, Scala. Rientra da una zona rossa, persona in autoquarantena

Scala, Costiera Amalfitana. Tramite un avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Scala, che riportiamo di seguito, si rende nota la situazione relativa all’emergenza coronavirus, con il fine di tranquillizzare la cittadinanza. Al momento, un’unica persona proveniente dalle zone a rischio risulta in quarantena volontaria.

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE NEL NOSTRO COMUNE.

In merito alle notizie che stanno circolando in queste ore, secondo cui alcuni nostri concittadini avrebbero fatto rientro a Scala dalle “zone rosse” , vogliamo rassicurarvi, che già dalle prime ore della giornata di ieri, ovvero subito dopo l’emanazione del DPCM n°8 dell’ 8 Marzo 2020, siamo in contatto costante con le forze dell’ordine e con le strutture sanitarie preposte, tenendo monitorata la situazione.

È IN QUARANTENA VOLONTARIA E SOTTO SORVEGLIANZA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO UNA SOLA PERSONA DEL NOSTRO COMUNE PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE A RISCHIO.

Ricordando che è un reato grave non autodenunciarsi, se si proviene da zone di contagio, vi invitiamo ad evitare inutili allarmismi che hanno il solo effetto di distogliere le forze dell’ordine dall’ importante compito che hanno in questa situazione emergenziale.

Vi invitiamo anche a seguire i nostri canali ufficiali che sono costantemente aggiornati e di operare sempre scelte di responsabilità e collaborazione.