Coronavirus. Il Santuario di Lourdes chiude le piscine ai fedeli

La paura del Coronavirus arriva anche a Lourdes. Il luogo sacro dove centinaia di fedeli vanno in pellegrinaggio chiedendo benedizioni e guarigioni chiude parzialmente i battenti per il timore del contagio. Come riporta Leggo, il santuario in Francia ha deciso di vietare l’ingresso nelle piscine ai fedeli dopo un provvedimento del governo.

Il ministro della salute francese ha messo al bando tutti i raduni pubblici aventi più di 5 mila persone, così le autorità del santuario si sono dovute adeguare diffondendo subito nel mondo le ultime disposizioni. «Ad oggi continueremo l’accoglienza sia dei gruppi che individuali. Ma per precauzione le piscine sono state chiuse fino a nuovo ordine». La stagione dei grandi pellegrinaggi debutterà la domenica delle Palme, il 5 aprile. «Adatteremo tutte le misure in funzione all’evoluzione della situazione e alle consegne che riceveremo dal Ministero della Salute». Sebbene non si interrompano i pellegrinaggi tutti i fedeli verranno monitorati al fine di evitare un’epidemia.

Da Lourdes fanno sapere che dispongono di ogni materiale protettivo per fronteggiare i contagi, inoltre hanno invitato i pellegrini ad avere fiducia e a non smettere di pregare.