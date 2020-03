Coronavirus a Sant’Egidio. Fermi 6 contagi da Covid-19. Sospiro di sollievo per il giovane di 28 anni estubato

Due notizie importanti, una buona e l’altra ottima da Sant’Egidio Mont’Albino , il paese dell’Agro Nocerino Sarnese, che troviamo dopo l’uscita di Angri dell’autostrada Napoli Salerno che porta al Valico di Chiunzi e Tramonti , accesso per la Costa d’ Amalfi. Ricordiamo che ,ad eccezione di Vietri sul mare, non ci sono casi in Costiera amalfitana. Ieri da Ravello a Positano controlli a tappeto. Ma abbiamo delle belle notizie dal vicino Comune dei Monti Lattari che ci conforta, mentre li stringiamo nel nostro abbraccio, crediamo che questo gli eviterà l’isolamento di cui si parlava in Regione Campania e li farà uscire presto da questa vicenda . Restiamo tutti a casa .

Ecco il post del Sindaco Carpentieri

La buona è che, per il secondo giorno consecutivo, NON REGISTRIAMO NUOVI CONTAGI. Dunque IL TOTALE RESTA FERMO A 6 CASI CONFERMATI.

La notizia ottima è che il CASO N. 1 – quello del giovane di 28 anni ricoverato a Napoli – continua a migliorare e oggi È STATO ESTUBATO. È davvero una notizia che ci incoraggia e ci rende felici. A lui e a tutta la sua famiglia un abbraccio affettuosissimo, nella speranza di potercelo scambiare a breve anche di persona. Sono sicuro che la gioia che avverto io sia quella dell’intera comunità di Sant’Egidio.

Anche oggi mi sono personalmente accertato che TUTTI GLI ALTRI POSITIVI, che sento quotidianamente direttamente o attraverso i loro familiari, SONO IN DISCRETE CONDIZIONI DI SALUTE. Per loro prosegue senza particolari criticità il decorso della malattia.

Come vedete, rispetto a ieri, C’È UNA PERSONA IN MENO IN QUARANTENA. Una nostra concittadina infatti ha concluso il suo periodo di isolamento obbligatorio.

NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE ABBASSARE LA GUARDIA. Dobbiamo continuare a RISPETTARE LE PRESCRIZIONI E I DIVIETI IN VIGORE. Se lo faremo tutti, con responsabilità e rigore, vedrete che, piano piano, ne usciremo.

Come vostro Sindaco, ci tengo a dirvi che bisogna continuare a RESISTERE PER SOPRAVVIVERE.