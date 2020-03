Coronavirus, Salerno. Il post per evitare i controlli alla stazione, arrivano le scuse. Mentre la città di Salerno sta fronteggiando e contenendo il rischio di diffusione del coronavirus da parte di chi, dalla tarda serata di ieri, ha lasciato il Nord Italia per tornare a casa dopo l’emanazione del decreto del presidente del Consiglio, c’è chi, sui social, lancia messaggi per riuscire ad aggirare i controlli di Polizia, sanitari del 118 e personale della Protezione civile. Come un utente Facebook che ha suggerito ai suoi contatti social di non uscire dall’ingresso principale della stazione ferroviaria ma, piuttosto, di trovare una via di fuga alternativa passando per il retro della stazione. Dopo un po’, però, è tornato sui suoi passi affermando, in un post pubblico, che era uno scherzo e, anzi, di seguire le linee guida ministeriali.

Pronta la risposta del sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che fa sapere di aver «incaricato la Polizia Municipale e l’Ufficio Legale d’indagare, individuare e, nel caso, procedere a denuncia dell’irresponsabile (e di altri eventuali soggetti) che, tramite Facebook, ha diramato consigli per eludere i controlli a carico dei viaggiatori provenienti dal Nord». Nel capoluogo salernitano, da questa mattina, sono stati predisposti due presidi all’arrivo di autobus e treni provenienti dalla zona rossa. Attivata, dunque, una speciale misura di contenimento predisposta dal Comune di Salerno «di intesa con Regione Campania, prefettura, questura, Asl e Protezione civile». «Tutti i passeggeri sono sottoposti ad identificazione, controlli sanitari e quarantena obbligatoria», ha detto il primo cittadino Napoli, raggiungendo, in mattinata, piazza della Concordia, uno dei due punti di accoglienza dei mezzi di trasporto pubblico su gomma.

L’utente, in un altro post su Facebook, ha poi ribadito: «Mi scuso per il contenuto pubblicato in mattinata, si trattava di semplice ironia condivisa, a quanto pare, in un momento difficile. Al momento della condivisione il polverone scaturito non era nemmeno lontanamente prevedibile. Sarcasmo che, con molta probabilità, non è stata colto.

Ci tengo a precisare – per l’ennesima volta – che sono a Milano e qui resterò fino a che l’epidemia (e la conseguente psicosi) non verrà definitivamente debellata. Il fine ultimo del post era prendersi gioco di quei conterranei che, in barba al decreto governativo, hanno iniziato a sospingersi verso Sud mettendo a nudo tutta la propria sconsideratezza, mettendo a rischio contagio in primis i propri congiunti e poi il resto della cittadinanza. In totale disprezzo di coloro che non si attengono alle normative e al buonsenso mi preme augurare buon lavoro alle forze dell’ordine e al personale sanitario della Campania».

Fonte Il Mattino