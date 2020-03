Coronavirus. Salerno, le nuove misure: consentite attività sportive e ludiche all’aperto, rafforzamento controlli per ristoranti, bar e spostamenti

In considerazione della attuale fase di emergenza, determinata dalla emergenza epidemiologica COVID-19 ed in linea con le misure adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale, questa mattina il Prefetto di Salerno ha tenuto un incontro con i vertici provinciali delle forze dell’ordine, a seguito del quale sono emerse immediate attività programmate per garantire il rispetto delle misure precauzionali nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo scorsi.

In particolare, ferme restando le disposizioni che riguardano i singoli cittadini e i nuclei familiari, a cui si raccomanda sempre una consapevole gestione della propria vita quotidiana nell’ottica del rispetto delle direttive impartite,

a) Saranno consentite solo attività sportive, ricreative e ludiche all’aperto, sempre prive di assembramenti;

c) A partire dal pomeriggio odierno saranno monitorati, con il concorso anche della polizia municipale e col coordinamento del Questore, le attività di ristorazione e bar che dovranno assicurare gli orari di apertura dalle ore 00 alle ore 18.00 oltre che il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale cosi come previsto dai Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo scorsi ;

d)Il citato rafforzamento dei controlli sarà finalizzato anche al monitoraggio degli spostamenti, per i quali potrà essere richiesta idonea giustificazione;

Il Prefetto, nell’evidenziare quanto le misure governative rappresentino un caso di straordinaria necessità e quanto sia comprensibile l’inevitabile dişagio che ricade su ogni cittadino, si è detto fiducioso del senso civico individuale affinché ciascuno possa essere coscientemente responsabile nell’interesse personale, dei propri cari e dell’intera comunità, in un clima di necessaria solidarietà ed attenzione collaborativa.