Coronavirus. Salerno deserta, i controlli della polizia municipale

In seguito al decreto emanato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le misure contro la diffusione del coronavirus adottate nelle zone rosse sono estese a tutta Italia, anche se esattamente la normativa applicata sarà quella arancione.

Quella che vediamo nel video in diretta per Positanonews è la situazione a Salerno, sul Corso Vittorio Emanuele: la strada è praticamente vuota, mentre la polizia municipale svolge i controlli e ricorda gli avvisi via megafono.