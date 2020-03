Coronavirus. Riflessioni in quarantena di Valeria Civale. Un giorno chissà racconteremo anche noi come i nostri nonni “Io ha vissuto una guerra” . Gli effetti sono gli stessi.Il nemico è invisibile : un virus definito il Corona . Non ci sono bombe ma c’è l ‘esercito che ha operato a Bergamo per il trasporto delle salme . Troppe ma non parliamo di numeri sono persone. Ma non è stata stavolta la morte a renderci tutti uguali come scriveva Totò ne “La livella” ma un epidemia. Qualcosa cambierà forse per sempre in ognuno di noi . La cattiveria non si estinguerà certo ma ci è stata data un occasione a noi tutti di riflettere , di cambiare un po’;. Quanto apprezzeremo dopo un abbraccio, andare dal parrucchiere, al centro estetico o fare shopping. Non si tratta di superficialità o vanità ma sono gesti normali , abitudini , esigenze dell essere umano. Adesso dobbiamo tutelarci e difendere il diritto alla salute a costo della libertà, il bene più prezioso di cui siamo stati privati e a cui abbiamo dovuto rinunciare amaramente. E adesso Gabrieli annuncia che cambierà per la terza volta il modulo per l ‘autocertificazione per uscire di casa. La collezione aumenta insieme alla carta” sprecata”. A Napoli qualcuno ha pensato bene di stamparsi il modulo su una maglietta. Può essere un idea. Necessità fa virtù. Dopo questo periodo ci vorrà e ci meriteremo , nella città di Pulcinella magari, una pizza in pizzeria e non fra le mura di casa. A proposito siamo diventati in questi giorni tutti pizzaioli e il lievito di birra e la farina sono andati a ruba. Qualcuno come merce di scambio pur di avere da impastare mette il marito, con cui la convivenza è diventata ormai pesante. Chi ama i dolci bramerà per un babà, una sfogliatella, una zeppola ( anche se ormai la festa del papà è trascorsa ) nelle migliori pasticcerie e non preparati nei nostri domicili. E per concludere un caffè irrinunciabile.

E a proposito di Napoli quanto fa bene all’anima sentire che nel capoluogo partenopeo è in uso dopo il caffè sospeso anche la spesa. Emerge così l’anima vera di Napoli generosa, ingegnosa, Intanto oggi un’altra giornata di pioggia che aiuta questa clausura non in monastero o convento certo ma tale è in sostanza e forzata pure non frutto di una di una libera scelta. Vincenzo De Luca nel frattempo , il governatore della Campania sta diventando sempre più un personaggio anche coi video comici a lui dedicati . Carlo Verdone , un mito per la sottoscritta dichiara di non riuscire a imitarlo. Ha dei tempi teatrali sottolinea il regista e attore romano e lo vorrebbe in un suo film. Intanto lui , Vicienz per qualcuno rimarrà al governo per altri tre mesi. Niente elezioni e niente cinema per l’ex sindaco salernitano per ora quindi. Ha da pensare non ad un ciak ma alla sanità campana e ai danni che quest’epidemia ma anche anni di malgoverno hanno causato. Non ha nemmeno il tempo di tirare i lanciafiamme come vorrebbe a chi imperterrito vuole festeggiare la laurea !!

Si avete letto bene . Simpatico De Luca . Oggi ha annunciato vittorioso l’arrivo di mascherine in Campania.

Le azioni di contenimento sono però prorogate fino a Pasqua . Io preferisco non contare questi giorni di arresti domiciliari e quanti ne trascorreranno ancora. Questo virus maledetto, definito Corona ha però avuto il pregio di rendere buono l’altro Corona a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari certo in un resort con chaffeur e palestra. Ma a lui è concesso. I più sfortunati invece sono chiusi in pochi metri quadrati o addirittura in strada. E molte donne vittime di violenza domestica non si salveranno dalle mani omicide di mariti, compagni non avendo una via di fuga. Qualche centro antiviolenza del resto sarà costretto a sospendere le sue attività seppur temporaneamente. Il centro “Noi voce di donne” di Caserta presso cui ho svolto un periodo di formazione , per aiutare come assistente sociale queste vittime in questo periodo particolare se non eccezionale in cui non può accogliere nella sua sede ha dedicato un indirizzo di posta elettronica a loro.