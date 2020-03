Il Coronavirus rallenta leggermente: quasi duecento contagi in meno di ieri

Rallenta leggermente il Coronavirus: attualmente, nel nostro Paese i positivi sono 50.418. I positivi della giornata di oggi sono 3780, contro i 3957 della giornata di ieri. Dunque una diminuzione di quasi duecento contagi. La conferma è arrivata nel consueto bollettino delle ore 18, durante il quale il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli ha acceso le speranze di tutti gli italiani.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 602, nella giornata di ieri erano stati 651, mentre, ancora, l’altro ieri 793, che portano il totale a 6077 persone. Le persone in isolamento domiciliare sono 26522, quelle in terapia intensiva 3204.

Inoltre, il numero dei guariti dell’ultimo giorno sono 408, portando il numero totale a 7432. Meno i guariti, dunque, rispetto a ieri, che ha registrato il numero di 952.

I ricoverati con sintomi, come riporta la Repubblica, sono 20.692 (+846), quelli in terapia intensiva 3.204 (+195), il 6% dei casi, in isolamento domiciliare infine sono 26.522 (+2.739). Tra contagiati, vittime e persone guarite, il coronavirus ha registrato in Italia 63.927 casi totali (+4.789 rispetto a ieri).

Sicuramente è presto per sostenere che ci sia stata un’inversione di tendenza e che il picco sia oramai alle spalle, ma, finalmente, si cominciano a vedere i frutti dei sacrifici e si inizia ad accendere la speranza.